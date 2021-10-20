【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)「5G旗艦技術之發哥開講」今日首度登場，除分享連續四個季度維持市占率世界第一外，也分享首款採R16標準的5G數據機晶片M80將在2022年出貨量產，將推動5G關鍵技術商用發展，另外，被視為聯發科下一個主力商品的旗艦5G SoC，也預計將搭上台積電(2330)4奈米製程，聯發科強調，旗艦機產品各方面一定都是用最新的製程和技術，正式發表之時相關細節將一併公布。
聯發科無線通訊事業部技術規劃總監李俊男今日表示，聯發科連續四個季度維持市占率世界第一，在客戶端的產品定位也有提升，天璣1200被許多高端、主流機款採用，售價也都在500美元以上，儘管如此，只是很多人依舊對5G旗艦仍有不滿意的地方，尤其像功耗、發熱、玩遊戲性能等。都還有很多可以改善的空間，聯發科也積極解決消費者更好的體驗，主要從7個面向來處理，包括Computing(運算)、AI(人工智慧)、照相、Duaplay(顯示器)、Game遊戲、Connectivity(連結)以及Modem(數據機)。
聯發科早在今年2月就已經宣布推出首款全新5G數據機晶片(modem)M80，支援毫米波(mmWave)及Sub-6頻段，該款晶片當初就預計在今年進入客戶送樣階段，2022年開始量產出貨。
李俊男表示，毫米波在技術開發上都一直在做研發，聯發科在毫米波也具有業界領先的優勢，即Sub-6GHz頻段與毫米波(mmWave)的結合，因為毫米波頻率太高，不容易折射，故對運營商部署是有困難的，也因此，毫米波特性適合垂直場域、相對可控場域。
聯發科即將現身的5G旗艦SoC天璣2000相關規格也持續受到市場關注，聯發科今強調，旗艦機產品各方面一定是用最新的製程，但要等到發布會才會揭曉，惟先前蔡力行也透露過，後續的旗艦天璣SoC將採用台積電(2330)的4奈米製程。
先前法人圈就有消息指出，聯發科天璣2000將分兩種系統規格，明年第一季將推出一款僅支援Sub-6GHz頻段，但下半年將推出另一款支援mmWave(毫米波)及Sub-6GHz頻段，天璣2000整合了聯發科的調變/解調變晶片M80，M80支援mmWave(毫米波)及Sub-6GHz兩頻段，並支援雙5G SIM卡，單價預計將逾百元美金。
聯發科強調，持續採用先進通訊技術持續推動5G商用加速發展，符合3GPP R16標準的新一代M80 5G數據機不僅支持上下行載波聚合、超級上行等5G關鍵技術，聯發科5G UltraSave省電技術和雙卡技術也將持續升級，並充分結合電信公司及電信設備公司的部署規劃，協助終端更加高速、穩定且節能的5G連接，為用戶帶來新一代5G體驗。
(時報資訊)
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