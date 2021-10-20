氣動元件大廠亞德客-KY辦理10,975張現金增資案，每股發行價格718元，總計募資78.8005億元，是亞德客成立以來最大募資案，新股今(20)日上市交易首日大跌26.0元而以835.0元開出，最低曾達832.0元，最高漲至868.0元拉回，目前跌幅收斂。
亞德客9月、第三季合併營收不論以人民幣或台幣計價，均創同期新高，其中第三季合併營收新台幣66.63億元，年成長28％，締造單季次高；前三季合併營收新台幣196.32億元，年成長43.16％，不單超越去年度營收，還締造營收史上新高。
亞德客是大陸優先供電企業，僅廣東佛山廠9月底配合當地政府停工1天，隨後改為休假日，大陸廠員工在十．一長假期間提前至4～7日開工，生產未受限電影響，亞德客廣東佛山及浙江寧波兩地工廠設備稼動率110％，產能滿載狀態，銷售人員直到8日才恢復上班。
亞德客表示，亞德客10月長假結束後，目前接單仍大於出貨，大陸限電對亞德客生產及銷售影響不大，8日恢復上班後，出貨也比常價錢好，但10月有長假，比9月減少工作天數，10月出貨及合併營收不可能超過9月。
亞德客主管坦言，第四季向來是氣動元件淡季，大陸各省市都有限電問題，最近疫情再起，限電及疫情成影響第四季營運的最大變數。不過亞德客第四季線性滑軌出貨會大幅成長，今年營收仍會勝過去年。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：