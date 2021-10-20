「桃園好市乘雙券」20日開跑，最高可用5000元五倍券換得1萬2000元，總獎項達23.1萬份，短短30分鐘就湧入3000人搶登記，經發局呼籲民眾依身分證字號末碼分流，11月4日前都能登記，預計11月5日抽籤，11月12日至明年4月30日都能在桃園觀光工廠、休閒農場、旅宿業及合法店家使用。
「桃園好市乘雙券」20日上午9點開放民眾登記，為期2周至11月4日截止，預計於11月5日進行抽籤。獎項規畫23.1萬份，民眾中籤後依中籤獎項，於11月12日起至12月31日止，持對應的紙本振興五倍券，至配合的合作超商通路，即可兌換好市乘雙券，包含200元換400元（10萬份）、500元換1000元（10萬份）、1000元換2000元（3萬份）及5000元換1萬2000元（1000份）。
可使用好市乘雙券的地點包括傳統市場、夜市、觀光工廠、休閒農場、旅宿業及桃園合法登記店家等店家使用，使用期限自11月12日起至明年4月30日止。經發局也向業者廣發英雄令募集，市場科指出，「桃園好市乘雙券」比照五倍券適用範圍，只要營業地址位於桃園市，即可參與收取好市乘雙券，活動官網上設有業者專區，歡迎業者至「業者註冊／登入」專區填寫及上傳相關資料，經審核通過後，店家相關資訊即可上架於活動官網供民眾查詢，增加曝光。
經發局長郭裕信表示，桃園各產業因疫情衝擊受創，搭配中央振興五倍券推出「桃園好市乘雙券」振興活動計畫，讓振興五倍券再加倍並搭配超商取券、農會收券機制，加倍好領、加倍好用，另本次活動不限桃園市民，全國民眾均可參與登記抽籤，吸引民眾前往桃園消費，帶動整體商業復甦。
「桃園好市乘雙券」活動官網(https：／／taoyuandoublepon.tycg.gov.tw)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：