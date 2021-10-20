2022年集邦拓墣科技產業大預測登場，TrendForce表示，疫情爆發下所帶起的面板熱潮逐漸消退，2021年下半年起，面板產業進入了新的轉折。零組件供給上已不再是全面性的缺貨，只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面上，伴隨著需求退燒，過去一年超額備貨以及物流不順而衍生的後遺症正逐一浮現，市場勢必需要一段不短的時間消化。

然而，在韓廠延後退出TFT-LCD市場的時間，同時數家面板廠再次啟動新一輪的擴產計畫，這都讓市場供需正逐漸往寬鬆方向發展，2021年大尺寸面板供需比為5.4％，預期2022年供需比將達7.3％，可以想見面板價格將在會一段時間內呈現疲軟態勢，能否再創反彈契機，則將考驗著眾家面板廠在稼動率，產品組合以及獲利水準之間如何調節。

手機市場中，AMOLED面板技術逐漸成熟，逐步擴大市場規模，滲透率預計將從2021年的42％提升至2022年的47％，也進一步壓縮LTPS LCD在手機市場的發展，趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI，讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板在手機市場的消長仍有些許懸念。

(時報資訊)