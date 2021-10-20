【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國第一支比特幣期貨ETF周二開始交易，受此激勵，比特幣價格再度刷新6個月新高，距離其歷史高點僅差一步之遙。

交易員看好比特幣ETF上市，將進一步帶動加密貨幣的投資潮。

美國第一支比特幣期貨ETF—ProShares Bitcoin Strategy ETF，周二以代號「BITO」在紐約證券交易所的Arca交易所首日掛牌，終場收漲2.59%，為41.94美元，成交值約達10億美元。

美國證券交易委員會批准這檔ETF上市，被視為是加密貨幣交易歷史性的轉折點，進而帶動了比特幣價格站上64,367.14美元，再創4月中旬來新高，正步步逼近歷史高點64,895.22美元。

全球市值最大的加密貨幣比特幣是出了名的波動性極大，由於投資人壓寶美國推出比特幣期貨ETF將有助於引進年金基金等投資大戶所管理的數十億美元資金，本月以來比特幣價格已經大漲約45%。

類似的產品也將陸續登場，那斯達克公司上周五批准了Valkyrie Bitcoin Strategy ETF上市，而全球最大數位貨幣管理公司Grayscale宣布擬將其Grayscale Bitcoin Trust轉換為比特幣現貨ETF。

目前美國證券交易委員會尚未批准比特幣現貨ETF。

周二隔夜市場，比特幣期貨上漲4.85%，報64,640美元。

(時報資訊)