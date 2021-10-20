電動車是未來發展趨勢，三三會長林伯豐20日直言，台灣發展電動車最大的挑戰是能源政策，政府訂定的2025年非核目標，會使台灣會缺電，對產業發展是負面的，台灣應將核電列為備用能源，特別是台灣若要減排，電動車與核能應並駕齊驅。

三三會20日召開例會講題為「台灣電動車的轉型與挑戰」，林伯豐會前接受媒體訪問時指出，在全球節能減碳的趨勢中，電動車的發展是必然的趨勢，政府也應儘速建制減碳的目標與辦法，民間企業才能有依據如何執行。

在電動車的發展上，林伯豐直言，台灣目前最大的挑戰應該是能源政策，其中，核電由12％減到8％，到2025年達到非核的目標，台灣屆時會缺電，對產業發展是負面的。大陸還要再興建13座新的核電廠，日本也在增加核能發電，台灣應該要以核能為備用電，讓台灣不致於缺電或者不合理的電價。

林伯豐指出，在減排上，台灣的移動排放佔滿大的比重，也就是汽車排放量很大，所以，改用電動車減少碳排是正確的，但是，應與核電應並駕齊驅同時重視、發展，能源政策必須要重新檢討。

(時報資訊)