農遊券20日抽出第二波中獎者，為身分證末2碼為「50、13」的民眾，總計有25萬6327人抽中，中籤者預計可在下午5時收到簡訊通知。

農遊券第一階段抽籤時間為10月13日、10月20日、10月27日、11月3日上午，共分4周，各抽出22萬份，而農遊券的使用期間為今年10月25日至明年4月30日止，可以在3000多家店裡面使用，其中包括農村好物、農社企業者、農村社區組織團體、休閒農場、田媽媽、農漁特產品銷售據點、國家森林遊樂區。

(時報資訊)

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