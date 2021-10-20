國際通信巨頭瑞典愛立信19日宣布，公司計畫削減在中國的業務。中國是愛立信最大的市場之一，但由於瑞典禁止華為在中國銷售5G設備，中國對此實施報復，導致愛立信在中國市場的營收銳減。
路透20日報導，愛立信當日還公布2021年第三季度核心獲利優於預期，因為全球大部分地區的5G設備銷售強勁，抵消了中國市場的損失和全球供應鏈問題帶來的打擊。
報導稱，瑞典政府一年前禁止中國華為在該國銷售5G設備，此後愛立信在中國最新幾輪電信招標中失去了大部分份額。
愛立信首席財務官Carl Mellander表示，愛立信來自中國的營收占比已經從10％-11％降至3％左右。Mellander說，這種下降從今年第二季度開始，直到2022年同期都會顯示為年比下降。僅在2021年第三季，愛立信在中國的銷售額就減少了36億瑞典克朗（約合4.18億美元）。
(時報資訊)
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