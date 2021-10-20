台積電總裁魏哲家上周在法說會上宣布確定赴日本設廠，預計明年開始設廠、2024年量產，此事也獲得日本政府重視，傳出將提供總投資金額1兆日圓（約新台幣2433億）一半的5000億日圓（約新台幣1216億）補助。針對台積電赴日的消息，日本經濟安保省大臣小林鷹之表示，台積電設廠只是日本復興半導體產業的第一步，未來需要建立與大陸、美國匹敵的長期策略，否則日本將沒有復興半導體業的希望。
金融時報報導，晶片供應鏈因新冠疫情在全球爆發而陷入混亂，敲響日本半導體產業的警鐘，小林鷹之說：「首要任務是政府需要確定哪些是需要保護及推廣的產業，進而成為全球不可或缺的關鍵技術，只有這樣，日本才能從其他友好國家獲得技術，建立自給自足的晶片供應鏈。」
報導點出，日本的狀況與美國、歐洲相似，疫情造成的晶片荒暴露日本在保護關鍵技術方面的脆弱性，而當地政府所做的不僅僅是支持日本的產業，更希望邀請海外公司幫助日本建立新的供應鏈。
對此，小林鷹之回應，台積電赴日設廠將是重要第一步，政府真的需要繼續採取這種策略，未來也要制定長期戰略與大陸、美國相抗衡，「如果我們停在這裡，日本半導體產業就不會有復興的希望，政府需要快速堅定承諾，以便與經濟大國競爭。」
台積電赴日設廠，預計以22及28奈米的特殊製程為主，預計明年開始建廠，2024年量產，先前日本朝日新聞爆料，台積電投資總金額達1兆日圓（約新台幣2433億），傳出政府將補助一半，達5000億日圓。
1980年代日本半導體在全球市占率達53%，讓美國出手抑制其發展，80年代後期，日本與美國、法國、德國及英國簽訂廣場協議聯合干預外匯市場，導致日圓迅速貶值，同時美國半導體產業協會對日本企業提出不公平貿易的訴訟，日本企業頻頻被針對。
與此同時，台灣、韓國的半導體產業迅速發展，日本的優勢逐漸消失，僅在半導體材料研發、生產設備等領域較為領先，最後導致日本電子業積弱不振，全球市占率也銳減至10%左右。
(時報資訊)
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