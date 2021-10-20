【時報-台北電】由於日前在全球最大的鋅生產商之一Nyrstar 公司宣布減產之後，嘉能可也因?電力成本對冶煉廠進行減產，導致近期鋅價大幅飆升，但因全球主要經濟體美國跟中國的經濟成長放緩，且美國9月工業生產創7個月以來最大降幅，加上汽車晶片缺貨等因素影響，導致下游端需求下降，高昂價格也使商家多持觀望保守態度，致倫敦(LME)期鋅下跌。
終場周二(10/19)倫敦(LME)期鋅下跌5.1%，較前一日下跌188.5美元，報每公噸3,508美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
【時報-台北電】由於日前在全球最大的鋅生產商之一Nyrstar 公司宣布減產之後，嘉能可也因?電力成本對冶煉廠進行減產，導致近期鋅價大幅飆升，但因全球主要經濟體美國跟中國的經濟成長放緩，且美國9月工業生產創7個月以來最大降幅，加上汽車晶片缺貨等因素影響，導致下游端需求下降，高昂價格也使商家多持觀望保守態度，致倫敦(LME)期鋅下跌。
終場周二(10/19)倫敦(LME)期鋅下跌5.1%，較前一日下跌188.5美元，報每公噸3,508美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
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