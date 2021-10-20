【時報-台北電】由於日前在全球最大的鋅生產商之一Nyrstar 公司宣布減產之後，嘉能可也因?電力成本對冶煉廠進行減產，導致近期鋅價大幅飆升，但因全球主要經濟體美國跟中國的經濟成長放緩，且美國9月工業生產創7個月以來最大降幅，加上汽車晶片缺貨等因素影響，導致下游端需求下降，高昂價格也使商家多持觀望保守態度，致倫敦(LME)期鋅下跌。

終場周二(10/19)倫敦(LME)期鋅下跌5.1%，較前一日下跌188.5美元，報每公噸3,508美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#鋅價 #原物料

重要商品行情

（更新：2021/10/20）
紐約近月天然氣
5.088 +0.10
紐約近月黃金
1770.5 +4.80
紐約近月RBOB汽油
2.4755 -0.01
倫敦近月布蘭特
85.08 +0.75
紐約近月輕質原油
82.96 +0.52
BDI綜合指數
4714 -18.00
芝加哥近月黃豆
1228 +6.50
芝加哥近月玉米
530.25 -2.50
日本近月RSS3橡膠
217.00 +8.30
紐約近月棉花
107.83 +0.79
倫敦三個月期鎳
20050.00 +53.00
倫敦三個月期銅
10149.50 -46.50

延伸閱讀