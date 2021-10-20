【時報記者張漢綺台北報導】本土新冠肺炎疫情趨緩，送件申請上櫃家數明顯增加，櫃檯買賣中心亦積極推展戰略新板，櫃買中心董事長陳永誠表示，今年戰略新板有機會達到5家以上，申請上櫃家數目標22家，審慎樂觀朝目標前進，全年有機會達標。
今年5月中爆發本土新冠肺炎疫情，5月到7月三級警戒致使證券商輔導作業無法進行，亦影響送件申請上櫃進度，隨著本土疫情趨緩，9月及10日已有8家公司申請上櫃，櫃買中心預估，10月申請家數約14件，11月還會陸續有公司件，送件家數明顯增加。
截至10月19日止，戰略新板推動已拜訪(來訪)計28家次，已向櫃買中心申請登錄戰略新板為4家，其中東研信超及進典工業已分別於7月26日及10月13日登錄戰略新板，數泓科技及宏碁智醫將分別於10月25日及27日登錄戰略新板交易。
陳永誠表示，除已申請的4家，尚有部分已向櫃買中心表達有意願於110年底前申請登錄戰略新板公司，正著手進行相關作業，今年戰略新板有機會達到5家以上。
在上櫃部分，截至10月19日止，申請上櫃家數為14家，新增上櫃掛牌公司為12家，以目前申請進度來看，櫃買中心預期，今年申請上櫃家數22家目標應可達成。
(時報資訊)
#戰略新板
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：