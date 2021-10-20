（台北市率先全國，提供包租代管房東減稅優惠。圖／蔡惠芳）
鼓勵包租代管，台北市地政局今（20）日表示，率先全國，通過地價稅、房屋稅減徵優惠，地價稅及房屋稅均可減免40％；但是此次減稅，只針對個人房東，並不包括建商、及企業房東。
台北市地政局今天表示，為擴大租屋供給，北市率全國之先，擬定「臺北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」，於今（110）年10月13日經臺北市議會三讀通過，俟發布公告令後法案內容即生效。
地政局表示，個人房東若將非自用住宅委託包租代管業者出租管理，地價稅及房屋稅均可減免40％，金額以1 萬元為上限。希望由減稅誘因，增加包租代管房源，鼓勵租賃住宅服務業發展，健全租屋市場。
地政局指出，107年 6月 27日俗稱「租賃專法」的租賃住宅市場發展及管理條例公布施行，明確規範住宅租賃雙方權利義務、建立包租代管專業制度，對於個人房東委託包租代管業管理的租賃住宅，除減徵租金收入所得稅外，並授權各地方政府得減徵地稅、房屋稅，期增加房東加入包租代管的意願，透過專業服務，協助個人住宅所有權人處理繁雜的租屋管理事務，保障租賃雙方權益。
為鼓勵個人住宅所有權人釋出閒置住宅，臺北市政府地政局經3 次產官學座談、數場跨局處會議進行政策溝通、凝聚共識，率先訂定「臺北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」，對於委託包租代管業出租管理之非自用住宅且供居住使用1年以上者，地價稅及房屋稅均可減免4成，並以金額1萬元為優惠上限。
地政局表示，此次自治條例，順利完成三讀，推動減稅法案，係專屬個人房東，建商或企業房東不適用。
地政局表示，除為擴大租屋供給，也期藉增加包租代管房源，逐步導入專業租賃住宅服務，協助房東、房客處理租約簽訂、房屋日常修繕及溝通協調等事務，以提升租屋品質，保障民眾賃居權利，進一步創造租賃雙方及業者三贏。
(時報資訊)
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