【時報-台北電】據了解，中國政府表示要求四季所有煤礦要在確保安全的前提下提高生產以緩解電力短缺，導致盤中油價回落，倫敦原油失守85美元關卡；周三 (10/20)截至台北時間上午11點15分止，原油期貨報價如下：

　美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.01美元，報每桶82.43美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.56美元，報每桶84.52美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）

(時報資訊)

#原油 #期貨

重要商品行情

（更新：2021/10/20）
紐約近月天然氣
5.088 +0.10
紐約近月黃金
1770.5 +4.80
紐約近月RBOB汽油
2.4755 -0.01
倫敦近月布蘭特
85.08 +0.75
紐約近月輕質原油
82.96 +0.52
BDI綜合指數
4714 -18.00
芝加哥近月黃豆
1228 +6.50
芝加哥近月玉米
530.25 -2.50
日本近月RSS3橡膠
217.00 +8.30
紐約近月棉花
107.83 +0.79
倫敦三個月期鎳
20050.00 +53.00
倫敦三個月期銅
10149.50 -46.50

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