【時報-台北電】2021年《財富》世界500強峰會在杭州舉行，今年廣藥集團新晉世界500強，成為全球首家以中醫藥為主業進入世界500強的企業。廣藥集團董事長李楚源受邀參加峰會，並在「大公司在危機下的角色」圓桌論壇中與其他世界500強頭部企業，共同探討疫情下的企業角色與社會責任。
李楚源表示，立足於新發展格局，廣藥集團將圍繞「打造獨具產業特色、文化鮮明的世界一流生物醫藥與健康企業」的戰略目標，致力於提高人類健康水準、降低醫療費用，為世界健康提供更多中醫藥方案。
上證報指出，近年來廣藥集團緊抓粵港澳大灣區建設機遇，深化粵澳合作，積極支持澳門醫藥產業發展。廣藥集團在澳門設立了國際總部，定位為廣藥國際化業務的對外視窗，致力打造引領粵港澳、輻射東南亞和葡語系國家，具有國際競爭力的醫藥產業新增長極，旨在深化粵港澳大灣區醫藥領域合作，助力澳門經濟適度多元發展，加快廣藥集團國際化佈局。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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