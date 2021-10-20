英媒指稱中國大陸是今年冬天英國燃料危機的根源。對此，中國駐英使館大使鄭澤光10月19日回應稱：「這些問題與中國無關，英國應從自身找原因加以解決。」

中國駐英國使館網站19日發布稱，在中國生態環境部和中國駐英國使館19日聯合舉辦生物多樣性和應對氣候變化問題線上中外記者會。有媒體提問：一些報紙指出，中國是今年冬天英國燃料危機的根源。大多數英國人在家看電視或在街角小店看報紙了解中國，而非親自赴中國瞭解實情。中國如何說服他們相信中國仍在採取一切切實行動與英國和其他西方國家一起應對氣候變化？

鄭澤光回應說，英國面臨的燃料危機有自身原因。英國政府、產業界均認為英國能源有保障，但由於貨車司機、港口工人人手不足，導致英部分地區能源供應跟不上。這是物流的問題。另一方面，歐洲和國際能源市場普遍漲價，致使英國一些能源公司消化不了成本上升而倒閉，這也加劇了英國國內的能源緊張。但這些問題與中國無關，英國應從自身找原因加以解決。

他還表示，中國從來說到做到。口惠而實不至不是中國的習慣。我們認真對待和履行承諾。中國提出的減排目標既是雄心勃勃的，也是建立在自己國情和科學研究基礎上，我們有充分信心實現公布的減排目標。

(時報資訊)