大陸國家發改委日前表示，近期煤炭價格快速上漲，連創歷史新高，大幅推高下遊行業生產成本，對電力供應和冬季供暖產生不利影響，將會研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，確保能源安全穩定供應。
香港經濟日報20日報導，發改委19日已經召集煤電油氣運重點企業保供穩價座談會，會議要求，進一步釋放煤炭產能，穩定增加煤炭產量，力爭煤炭日產量達到1,200萬噸以上，引導煤炭價格回歸合理水準。同時，發改委表示，將對煤炭價格實行干預措施。
根據大陸「價格法」第30條規定，當重要商品和服務價格顯著上漲時，大陸國務院及下級政府可以對部分價格採取包括規定限價、限定差價率或利潤率等干預措施。
香港煤炭股20日逆市下跌，兗州煤業早盤一度跌12.4％至13.3港元；中國神華跌5.3％，中煤能源跌7.4％，蒙古焦煤跌4.4％。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：