大陸國家發改委日前表示，近期煤炭價格快速上漲，連創歷史新高，大幅推高下遊行業生產成本，對電力供應和冬季供暖產生不利影響，將會研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，確保能源安全穩定供應。

香港經濟日報20日報導，發改委19日已經召集煤電油氣運重點企業保供穩價座談會，會議要求，進一步釋放煤炭產能，穩定增加煤炭產量，力爭煤炭日產量達到1,200萬噸以上，引導煤炭價格回歸合理水準。同時，發改委表示，將對煤炭價格實行干預措施。

根據大陸「價格法」第30條規定，當重要商品和服務價格顯著上漲時，大陸國務院及下級政府可以對部分價格採取包括規定限價、限定差價率或利潤率等干預措施。

香港煤炭股20日逆市下跌，兗州煤業早盤一度跌12.4％至13.3港元；中國神華跌5.3％，中煤能源跌7.4％，蒙古焦煤跌4.4％。

(時報資訊)

#煤炭價格 #兗州

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