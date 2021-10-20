橫跨電力線纜及銅箔基板兩生產領域的宏泰電工業內外皆美，剛以總價近27.4億元，將南崁廠房及土地出售給台灣微軟營運公司，預計處分利益21億元，等完成交易後入帳。依照雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理，宏電售後回租至民國111年4月30日，期滿前完成搬遷。
宏泰因國際銅價及原物料上漲，又接獲民間企業採購電力線纜及政府電力線纜標案訂單，上半年EPS從去年同期0.33元倍增至1.14元，9月合併營收近5.76億元，年成長70.98％；前三季合併營收48.03億餘元，年增幅39.63％，超越去年度合併營收45.67億餘元，創近13年同期新高。
宏泰電工公告，將南崁廠土地及廠房賣給台灣微軟營運公司，其中土地23,017.77平方公尺，折合6,962.88坪，售價2,327,754,950元，平均每坪售價33.4萬元；建物22,348.89平方公尺，約6,760.55坪，售價71,745,050元，每坪售價約1.1萬元，總交易金額23.995億元，宏泰預估處分利益約21億元，實際處分損益將待交易完成後，依會計原則入帳。
由於買方是微軟旗下台灣微軟營運公司，宏泰格外謹慎僅表示，南崁廠土地及廠房交易內容一切以重訊公告為準。
(時報資訊)
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