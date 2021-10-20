【時報-台北電】香港信報報導，大陸商務部公布，今年前三季實際使用外資(FDI)累計達人民幣8595.1億元，年增19.6%；以美元計價，則為1292.6億元，年增25.2%。東盟及一帶一路沿線國家實際投資均年增逾3成。
眾多產業中，以服務業、高技術產業最受資金青睞，數據顯示，服務業實際使用外資金額人民幣6853.2億元，年增22.5%；高技術產業則年增29.1%，其中高技術服務業年增33.4%，高技術製造業年增15.2%。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】香港信報報導，大陸商務部公布，今年前三季實際使用外資(FDI)累計達人民幣8595.1億元，年增19.6%；以美元計價，則為1292.6億元，年增25.2%。東盟及一帶一路沿線國家實際投資均年增逾3成。
眾多產業中，以服務業、高技術產業最受資金青睞，數據顯示，服務業實際使用外資金額人民幣6853.2億元，年增22.5%；高技術產業則年增29.1%，其中高技術服務業年增33.4%，高技術製造業年增15.2%。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：