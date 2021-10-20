【時報-台北電】香港信報報導，大陸商務部公布，今年前三季實際使用外資(FDI)累計達人民幣8595.1億元，年增19.6%；以美元計價，則為1292.6億元，年增25.2%。東盟及一帶一路沿線國家實際投資均年增逾3成。

　眾多產業中，以服務業、高技術產業最受資金青睞，數據顯示，服務業實際使用外資金額人民幣6853.2億元，年增22.5%；高技術產業則年增29.1%，其中高技術服務業年增33.4%，高技術製造業年增15.2%。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸經濟 #外資 #服務業 #高技術產業

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