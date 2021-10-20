【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數207.42點，漲1.45點；總計361家漲、252家跌、104家持平；委買7019688張、委賣4957341張；總成交值543.13億元。

(時報資訊)

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