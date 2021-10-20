【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16913.11點，漲12.44點；總計425家漲、429家跌、125家持平；委買27607111張、委賣20749452張；總成交值1579.07億元。

(時報資訊)

#集中市場 #成交值 #台股

延伸閱讀