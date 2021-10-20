【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在科技股和醫療保健股帶動下，隔夜美股三大指數同步收高，標普500指數連漲第五天，並收復4500點大關。受此提振，周三香港恆生指數開漲逾1%，惟目前漲幅有所收斂，報漲0.73%，為25976.46點，26000點得而復失。國企股(H股)目前漲0.90%，為9218.51點。

　恆生科技股勁揚近2%，為大盤帶來提振，騰訊漲1.5%、快手漲3.2%、美團和京東漲近2%、嗶哩嗶哩漲3%、百度漲3.7%，而瑞聲下跌0.45%、舜宇跌1.24%。

　阿里巴巴大漲6.4%，《南華早報》報導其創始人馬雲正在歐洲考察，為一年多來首度離開中國。

北京當局多管齊下以遏阻煤炭價格瘋漲，發改委擬直接出手干預煤炭價格，動力煤期貨應聲重挫，激勵華能、中國電力、華電、大唐發電、華潤電力等火力發電股全面急升。動力煤生產商兗煤爆跌逾12%，中煤能煤跌逾6%，中國神華跌逾5%。

(時報資訊)

#恆指 #港股

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.87 +40.35(0.14%)
13:16
南韓KOSPI
3020.52 -8.52(0.28%)
13:16
香港恆生
26089.30 +302.09(1.17%)
13:21
上證指數
3593.35 +0.20(0.01%)
13:21
深圳成指
14518.96 +19.20(0.13%)
13:21
英國FTSE
7217.53 +13.70(0.19%)
10/19
法國CAC
6669.85 -3.25(0.05%)
00:05
德國DAX
15515.83 +41.36(0.27%)
10/19

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