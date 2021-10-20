陽明海運（2609）今（20）日宣布11月增開台灣直航中東加班船服務，即時滿足台灣市場需求。這是繼10月開設一航次加班船泊靠高雄後，再次進行臨時性運力調整增開一航次，紓緩近期國內產業出口艙位壓力。

陽明表示，目前全球港口作業仍受疫情影響，碼頭作業效率不佳，多數商港仍面臨擁塞問題，船期延誤狀況未見改善，另輔以各國海上運輸需求仍暢旺，導致出口艙位不足與各類產業供應鍵吃緊之窘境延續。陽明瞭解台灣客戶貨載需求，增開加班船協助維持台灣出口競爭力，針對台灣出口艙位短缺之中東線，11月增開加班船。

陽明11月中東線加班船靠泊港序及預計抵達日期：寧波（11/06）–廈門（11/9）–蛇口（11/10）–高雄（11/12）–馬尼拉（11/14）–新加坡（11/18）–傑伯阿里（11/28）–高雄（12/14）。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意