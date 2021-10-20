經濟部投審會20日公布今年前三季投資狀況，累計僑外投資件數為1,968件，較去年同期減少23.57％；在核准金額部分，投（增）金額計44.17億美元，較上年同期減少30.47％。投審會解釋，投資件數、金額減少，這是因全球新冠肺炎疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。
值得注意的是，對中國大陸投資方面，前三季核准中國大陸投資件數為321件，金額為28.6億美元，較去年同期減少32.13％。投審會分析，投資金額減少幅度較大，主要受中國大陸工資投資環境不若以往，以及中美貿易衝突、科技戰持續等因素影響，台商投資更趨謹慎觀望所致。
陸資來台投資方面，前三季核准陸資來台投資件數為26件，投（增）資金額計3,406.2萬美元，較去年同期減少72.06％。投資件數、金額較上年同期減少主要仍是受到國際情勢變化，中美關係及兩岸情勢變動，加上修正大陸地區人民來台投資許可辦法等措施所致。
(時報資訊)
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