自2020年底螞蟻集團上市觸礁以來，阿里巴巴創辦人馬雲的行蹤成為外界關注焦點。香港媒體20日報導，馬雲日前已經離開香港，飛抵西班牙，正身處在他花費超過16億元的超級遊艇上，跟一群富豪朋友度假。
香港經濟日報報導，馬雲16日淩晨自香港飛往西班牙，同行者還有多名富豪好友及科技界大佬，分乘兩部私人飛機，一前一後前往。馬雲並於日前現身西班牙，旋即登上一艘超級遊艇與同行好友出海度假。報導稱，他們是從西班牙東部的伊維薩島啟航。
馬雲此前被披露來到香港，並且參加不少聚會與很多朋友見面。馬雲頻頻跟多名香港富豪及商業夥伴密會，既去粉嶺高球會打高爾夫球，晚上又約飯局。
自螞蟻集團上市被大陸中央喊停後，市場即盛傳馬雲被「禁止出境」。出事後，馬雲一反常態變得十分低調，少有出席公開場合。因此他10月首次在香港露面備受外界關注。
20日阿里巴巴港股表現強勢，早盤大漲6.98％至176.30港元。
(時報資訊)
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