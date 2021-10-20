自2020年底螞蟻集團上市觸礁以來，阿里巴巴創辦人馬雲的行蹤成為外界關注焦點。香港媒體20日報導，馬雲日前已經離開香港，飛抵西班牙，正身處在他花費超過16億元的超級遊艇上，跟一群富豪朋友度假。

香港經濟日報報導，馬雲16日淩晨自香港飛往西班牙，同行者還有多名富豪好友及科技界大佬，分乘兩部私人飛機，一前一後前往。馬雲並於日前現身西班牙，旋即登上一艘超級遊艇與同行好友出海度假。報導稱，他們是從西班牙東部的伊維薩島啟航。

馬雲此前被披露來到香港，並且參加不少聚會與很多朋友見面。馬雲頻頻跟多名香港富豪及商業夥伴密會，既去粉嶺高球會打高爾夫球，晚上又約飯局。

自螞蟻集團上市被大陸中央喊停後，市場即盛傳馬雲被「禁止出境」。出事後，馬雲一反常態變得十分低調，少有出席公開場合。因此他10月首次在香港露面備受外界關注。

20日阿里巴巴港股表現強勢，早盤大漲6.98％至176.30港元。

(時報資訊)

#馬雲 #螞蟻集團

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.87 +40.35(0.14%)
13:16
南韓KOSPI
3020.52 -8.52(0.28%)
13:16
香港恆生
26089.30 +302.09(1.17%)
13:21
上證指數
3593.35 +0.20(0.01%)
13:21
深圳成指
14518.96 +19.20(0.13%)
13:21
英國FTSE
7217.53 +13.70(0.19%)
10/19
法國CAC
6669.85 -3.25(0.05%)
00:05
德國DAX
15515.83 +41.36(0.27%)
10/19

延伸閱讀