甫成立逾半年的永豐台灣ESG ETF（00888），19日上演掛牌後首次季配除息，配息金額為0.432元，填息行情引發市場投資人高度關注，惟19日除息後股價一路走低，20日股價一度下探15.21元，創8月20日以來之低點，跌幅逾1.5％，暫陷貼息走勢。
永豐台灣ESG ETF今年3月底掛牌，受惠搭上ESG新興投資主題，加上季配息機制，深受存股族、收息族青睞，投資人數目前已逼近7萬人，較9月初大幅成長25％，近期成交量亦逐步攀升。
永豐台灣ESG ETF採取季配息機制，每單位除息0.432元。法人分析，近期台股波動大，股價一度重挫至下半年低點後，由半導體龍頭股領軍大盤反攻，預估本波除息潮可望由倚重科技股、季配息型ETF。
(時報資訊)
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