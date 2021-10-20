中華經濟研究院長張傳章20日表示，估測台灣將出現連續3年經濟年成長率，突破3 ％的成長高動能。目前台灣近三年經濟成長率最新數值，2020年實際值3.12 %，中經院估測2021年5.84%，2022年3.55 ％。

中華經濟研究院20日公布2021年第4季臺灣經濟預測， 上修2021年全年經濟成長率至5.84%，較第三季預估的5.16 ％，增加了0.68個百分點。同時公布，2022 年台灣經濟成長率預估約為3.55％，張傳章表示，2022年GDP 年增率雖然較 2021年略有減緩，有高基期的影響，不過 CPI 年增率預估約為 1.80％，與 2021 年相仿，都在 2.0％以下，尚在通膨火線之下。

中經院指出，臺灣經濟走勢於開春之際也強勢成長，於5月中旬雖因疫情干擾而成長暫挫，但因製造業外貿部門亮眼表現，持續推升經濟成長率，2021年的經濟成長模式可呈現「外熱內升溫」。2021年上半年成長力道超乎預期，第 2 季全球經濟成長率並突破兩位數字達 11.59％，創下 1990 後史上新高。

中經院經濟展望中心主任彭素玲指出，不過自下半年起，全球經濟因 籠罩於五缺，即缺料、缺工、缺晶片、缺貨櫃、缺電的陰影，且供應鏈等技術性原 因愈趨嚴峻，造成全球經濟成長力道走勢躑躅，主要機構於近期一改之前屢屢上修成長預測，轉趨保守下修主要國家成長預測值，加上因基期因素影響，台灣經濟成長數據也呈現「上行下緩」，上半年穩健成長、下半年成長放緩，但整體經濟成長續創佳績，5.84％成長表現為後金融海嘯時期（2011年）以來的新高。

(時報資訊)