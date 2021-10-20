櫃買中心20日表示，截至10月19日之國內綠色債券流通在外共計62檔，發行餘額達新台幣1,754.80億元。
110年截至10月19日計發行15檔，發行總金額新台幣258.13億元（包括法國巴黎銀行台北分行10億元、聯電21億元、元大銀行5億元、東方匯理銀行台北分行17億元、崑鼎10億元、新光銀行10億元、中租迪和（3檔）42億元、華銀10億元、德意志銀行2億美元、台銀10億元、國巨10億元、世界先進7億元及法國外貿銀行1.8億美元）。
另德意志銀行繼8月17日發行2億美元綠色債券後，今年將二度發行綠色債券，該行已於9月28日取得綠色債券資格認可，10月20日發行2億美元並上櫃，所募資金主要將投入「再生能源及能源科技發展」與「能源使用效率提昇及能源節約」之綠色投資計畫放款，而台電公司已於9月23日取得64億元綠色債券資格認可，預計11月15日發行並上櫃，所募資金將全數用於「再生能源及能源科技發展」投資計畫。
(時報資訊)
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