【時報記者沈培華台北報導】全球市場研究機構TrendForce針對2022年科技產業大預測，預計2022年晶圓代工12吋產能年增約14%，晶片缺貨潮或將稍獲喘息。因應客戶需求，包括台積電(2330)、聯電(2303)等晶圓代工大廠相繼宣布砸錢擴產。
集邦拓墣指出，由5G領頭帶動的半導體需求自2019下半年逐漸發酵，加上日益緊張的地緣政治因素，延伸至2020年新冠疫情，除了加速全球數位轉型需求，疫情更驅動了恐慌性備貨，為半導體供需帶來結構性的改變，造成晶圓代工產能嚴重供不應求情況延燒將近兩年仍未停歇。有鑑於此，各大晶圓代工廠先後在2021年宣布擴產或新建晶圓廠，以滿足來自消費性電子產品如智慧型手機、電視、筆電、遊戲主機等需求，亦或是中長期科技發展所帶動的如伺服器、雲端、物聯網、電動車/自動駕駛、5G基站等各項需求。
TrendForce預估，2022年全球晶圓代工8吋年均產能將新增約6%，12吋將年增約14%；其中，12吋新增產能逾半為現今最為短缺的成熟製程（1X奈米及以上），預期現階段極其緊張的晶片缺貨潮可因此稍獲喘息。
為因應客戶需求，半導體大廠相繼宣布砸錢擴產。台積電預計未來3年將大舉投資千億美元擴產；以成熟製程為主的聯電先前宣布啟動南科廠擴產計畫，預計未來3年將投入新台幣1500億元。也以成熟製程為主的陸廠中芯國際預計將投入約88億美元在上海興建新廠。
美系的英特爾也重回晶圓代工布局，預計將投資950億美元，在歐洲興建2座晶圓廠。
另外，前晶圓代工市占第四的格芯(GlobalFoundries)將推動股票在那斯達克交易所掛牌，提前啟動初次公開發行(IPO)。格芯上市案可望募得新的資金，加入各大晶圓代工廠擴產的行列。格芯執行長Tom Caulfield於今年8月23日指出，晶片業必須在未來8-10年內倍增產能。看好車用晶片需求前景，9月也宣布將斥資60億美元擴產。
台廠聯電去年第四季超越格芯，成為全球晶圓代工第三大廠。據研調機構TrendForce調查統計，今年第二季，台積電(2330)的市占率為52.9%穩居晶圓代工龍頭，韓國三星以市占率17.3%排名第二，聯電市占率7.2%居第三，格芯市占率6.1%居第四，中國大陸的中芯國際以5.3%的市占率居於第五名。
(時報資訊)
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