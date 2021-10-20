農委會為振興國內農產銷售，引導國人增加對國內農產品之消費，推出面額888元的農遊券，第一階段將抽出88萬張，農委會今(20)日將抽出第2波幸運兒，由身份證字號末2碼「50」、「13」的民眾，共25萬6327人中籤。
根據8大部會振興券抽籤規則，每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次，目前農遊券第1、2波累計48萬7022人中籤。
而農遊券的使用期間為今年10月25日至明年4月30日止，農遊券預計可以在3000多家店裡面使用，其中包括農村好物、農社企業者、農村社區組織團體、休閒農場、田媽媽、農漁特產品銷售據點、國家森林遊樂區，詳情可至農遊券網站上查詢。
(時報資訊)
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