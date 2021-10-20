台灣高鐵（2633）表示，為提供旅客更貼心的服務，打造優質數位服務平台，即日起「台灣高鐵」App全新升級改版，新增高鐵TGo會員直接兌換「點數365」平台商品服務，並重新設計使用者介面，增加首頁自訂快捷鍵、自動帶入會員資訊等個人化功能，讓App更貼近旅客使用習慣。
新版「台灣高鐵」App除加強個人化功能，更針對旅遊行程規劃、查詢優惠車次等功能進行優化，旅客操作各項功能將更流暢。而為鼓勵旅客更新下載「台灣高鐵」App，旅客只要在11月30日中午12時前，更新或下載「台灣高鐵」App並登入高鐵會員TGo帳戶，即可參加抽獎，獎項包括高鐵標準車廂對號座免費乘車券、TGo點數等。
此外，陪伴無數旅客往來南北的台灣高鐵車上刊物「TLife」，結合數位服務的趨勢，也首度推出全新設計的網站。閱讀介面更簡潔、收藏文章更便利、分享好友更方便，讓旅客不論透過手機、平板或電腦，都能擁有最好的閱讀感受。
「台灣高鐵」App自2017年10月上線以來，累計下載量已超過110萬次，提供旅客查詢車次及優惠、車站設施及轉乘、購票及購物引導、推薦旅遊行程及飯店等即時資訊服務。新版的「台灣高鐵」App則強調個人化服務，首頁不僅可自訂最常用的功能鍵，也會根據旅客所在位置，以最近的高鐵站作為起程站，顯示最近出發的班次，旅客查詢列車時刻及適用優惠更加快速。
此外，新版「台灣高鐵」App直接串連「點數365」平台，提供旅客隨時使用TGo紅利點數輕鬆兌換數百種商品，享受便利的會員點數經濟新體驗。即日起iOS用戶可透過「App Store」、Andorid用戶可透過「Google Play」下載最新版的「台灣高鐵」App，開啟您美好的高鐵旅程。
台灣高鐵表示，因應個人化與行動化的服務趨勢，公司早在2011年即率先推出「T Express」行動購票App，2017年「台灣高鐵」多功能旅程服務App也上線，致力滿足旅客多樣化的行動服務需求。未來，高鐵公司仍將積極運用智慧科技，持續開發各種創新功能、精進服務品質，提供旅客更加便利的購票及資訊服務。
(時報資訊)
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