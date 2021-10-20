大陸國家發改委價格監測中心副主任劉五星表示，要加強房地產市場監測，尤其是要密切關注一些企業和項目經營問題，要把防風險放在首位，保持房地產市場平穩健康發展。
香港信報20日報導，劉五星日前到湖南省長沙市調研房地產市場情況，重申要繼續貫徹落實「房住不炒」要求，保持調控定力，完善長效機制。
他指出，目前大陸經濟恢復力道有所放緩，加上國際大宗商品價格高位運行，大陸部分地區受到新冠疫情、汛情的多重衝擊，經濟轉型調整壓力有所顯現。房地產行業是國民經濟重要組成部分，也與居民的生活息息相關。
報導稱，中國人民銀行10月15日表示，部分金融機構對30家試點房企「三線四檔」融資管理規則存在誤解，人行已經指導主要銀行準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，保持房地產信貸平穩有序投放。
(時報資訊)
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