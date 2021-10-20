受惠《魷魚遊戲》吸睛大法，帶動全球OTT平台龍頭Netflix第三季新用戶大增440萬，優於市場預期。據外媒報導，最近一份Netflix外流內部文件顯示，《魷魚遊戲》為Netflix創造近9億美元（約250億台幣）的「影響價值」，是製作成本40倍以上，對此Netflix未做回應。
Netflix於19日盤後公佈第三季財報，營收年增16％、至74.8億美元，淨利14.5億美元、年增83％，EPS為3.19美元。
Netflix第三季全球付費訂戶數增加440萬戶，主要來自亞太、歐洲市場，其中亞太市場大增220萬戶，北美市場（美國及加拿大）第三季僅新增7萬用戶，過去12個月增加不到100萬戶；累計全球付費訂戶數達2.136億，其中亞太地區用戶達3,000萬人。
Netflix在致股東信中表示，《魷魚遊戲》是公司有史以來收視率最高的節目，自9月17日首映後四週內吸引1.42億名用戶觀看至少兩分鐘，佔全球會員2.13億戶的2／3，並登上美國等94個國家地區收視冠軍。
下半年將推出的《紅色通緝令》和《獵魔士》第二季等內容，Netflix預估第四季將吸引850萬新用戶。
《彭博社》揭露一份Netflix內部文件，但未經公司方面證實。報導指出《魷魚遊戲》製作成本2,140萬美元（約6億台幣），估計影響價值逾40倍，約8.91億美元（約249億台幣）。相較之前的《王冠》、《怪奇物語》等每集成本逾千萬美元，《魷魚遊戲》全季9集，堪稱小兵立大功。
(時報資訊)
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