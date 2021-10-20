為促成網路與基礎設施邊緣解決方案的快速發展，讓所有人享用5G帶來的益處，在業界重要業者的支持下，Arm宣布與Tech Mahindra攜手發表Arm 5G解決方案實驗室（Arm 5G Solutions Lab）。該公司提供數位轉型、顧問諮詢、企業流程改造服務與解決方案，也是重要的5G系統整合商之一，為通訊服務提供者及通訊技術供應商的工程研發夥伴。Arm 5G解決方案實驗室將提供Arm硬體與軟體生態系的夥伴，可以齊聚一堂、並在現場測試環境中示範端到端解決方案的場所，並依此做為網路基礎建設加速創新。
Arm基礎架構事業部資深副總裁暨總經理Chris Bergey表示，OpenRAN社群已蓄積相當驚人的動能，我們認為有必要讓尋求部署專用網路電信營運商與企業，簡便地取用多元廠商的平台。這個實驗室將提供合作夥伴與營運商安全存取的環境，以驗證他們的解決方案，並提升對各種關鍵使用場景新技術的信心，如小型蜂巢式基地台、大型蜂巢式基地台、專屬5G網路、雲端無線接取網路（Cloud RAN）、RAN智慧控制器（RIC）以及核心網路。
對於5G的採用，2021年是具有劃時代意義的一年。商用5G網路目前已在全世界各地超過60個市場實際營運，預計到2021年底前，全球5G連網裝置數量將達到6.92億。未來幾年，還需要更多的基礎建設以實現5G的真正潛力，其中大多數的基礎建設設備都將由Arm架構的晶片來驅動。這些網路將持續演進，驅動更複雜的技術力、更佳的配置，以及更強化的服務與產品，以開創新的使用場景與收益來源。
一個強大的網路解決方案，其速度與傳輸量相當重要，但要讓電信業者與廠商能夠進一步部署可支援5G世界前景與潛力的基礎架構，仍需要整個產業的參與。
Arm 5G解決方案實驗室將成為一個匯流點，讓軟體與硬體開發人員、營運商與雲端服務供應商共同定義關鍵績效指標、發展藍圖與部署指引，協助實現5G的創新，最終以更快的速度創造營收。當Arm生態系夥伴嘗試運用Arm架構特有的效能、功耗與成本效益開發並部署5G網路基礎建設時，這個實驗室可望扮演催化劑的角色。
這個方案得以順利推行，歸功於Arm生態系夥伴的大力支持。Arm 5G解決方案實驗室已經獲得各界領導企業的支持，從雲端服務的業者如Google Cloud，矽晶圓與硬體供應商如EdgeQ、技嘉科技、邁威爾科技、NVIDIA、恩智浦與高通（Qualcomm Technologies）；營運商如DISH與沃達豐；軟體合作夥伴如Accelleran、Mavenir、Parallel Wireless、Radisys、Saankhya Labs與Tech Mahindra等，以及全球行動通信系統協會（GSMA）組織。來自生態系的支持持續演進擴大，將協助產業滿足市場對更快速的創新與更敏捷的網路科技的需求。Arm 5G解決方案實驗室預計將在2022年初開放，提供開發人員使用。
(時報資訊)
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