【時報記者莊丙農台北報導】行政院推出「振興五倍券」措施，並正式在10月8日上路，國泰金(2882)調查指出，近4成民眾消費將用在日常雜貨，百貨商場與餐廳飲料等使用五倍券的意願相較於三倍券增加。而加碼券方面，以好食券最獲民眾青睞。
國泰金調查民眾使用五倍券跟三倍券的意願，有39.3％的民眾傾向將五倍券用在日常雜貨，較上次調查三倍券減少3.1個百分點；26.4％的民眾會在百貨商場消費，較上次調查增加2.2個百分點；11.3％的民眾將花在旅遊住宿，較上次調查減少3.3個百分點；9.9％的民眾則會用在餐廳飲料，較上次調查增加3.6個百分點。整體而言，民眾在百貨商場與餐廳飲料等使用五倍券的意願相較於三倍券增加。
至於使用時間來看，57％民眾傾向在今年底前使用五倍券，30.3％民眾尚未決定何時使用，僅12.7％的民眾選擇在明年才使用；此外，39％的民眾認為好食券最有吸引力，28.7％民眾偏好國旅券，有16.3％的民眾青睞藝Fun券，農遊券則吸引8.4％的民眾。
(時報資訊)
#五倍券
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