【時報記者莊丙農台北報導】全球海運塞港、缺櫃狀況還未緩解，陽明(2609)為滿足台灣市場客戶需求，11月增開台灣直航中東加班船服務。
陽明指出，目前全球港口作業仍受新型冠狀病毒疫情影響，碼頭作業效率不佳，多數商港仍面臨擁塞問題，船期延誤狀況未見改善。且各國海上運輸需求仍暢旺，導致出口艙位不足與各類產業供應鍵吃緊延續。
由於台灣客戶貨艙需求，期能積極發揮企業力量協助維持台灣出口競爭力，陽明針對台灣出口艙位短缺的中東線，繼10月開設一航次加班船泊靠高雄後，11月再次進行臨時性運力調整增開一航次，以紓緩近期國內產業出口艙位壓力。
本次加班船預計靠泊港序為寧波(2021年11月6日)–廈門(2021年11月9日)–蛇口(2021年11月10日)–高雄(2021年11月12日)–馬尼拉(2021年11月14日)–新加坡(2021年11月18日)–傑伯阿里(2021年11月28日)–高雄(2021年12月14日)。
(時報資訊)
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