大陸國家統計局20日上午公布，大陸9月份各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格年漲幅持續回落。

新浪財經報導，9月份，大陸一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格年增分別為5.3％和7.7％，漲幅比8月分別回落0.4和1.4個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲4.1％和3.0％，漲幅比8月分別回落0.3和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲2.3％和1.4％，漲幅比8月均回落0.5個百分點。

另外，9月份大陸一線城市新建商品住宅銷售價格月比由8月上漲0.3％轉為持平。其中，北京由8月上漲0.2％轉為持平；廣州下降0.1％，與8月相同；上海和深圳均上漲0.2％，漲幅比8月分別回落0.2和0.8個百分點。

一線城市二手住宅銷售價格月比由8月上漲0.2％轉為下降0.4％。其中，北京、上海和廣州分別由8月上漲0.4％、0.2％和0.5％轉為下降0.2％、0.6％和0.4％；深圳下降0.5％，降幅比8月擴大0.1個百分點。

二線城市新建商品住宅銷售價格月比由8月上漲0.2％轉為持平；二手住宅銷售價格由8月持平轉為下降0.1％。三線城市新建商品住宅銷售價格由8月持平轉為下降0.2％；二手住宅銷售價格月減0.2％，降幅比8月擴大0.1個百分點。

(時報資訊)