由富邦證券主辦永捷（4714）發行國內無擔保可轉換公司債，本次總面額2億元，每張發行面額10萬元，自21日起採競價拍賣方式辦理公開銷售，競拍底標價為100元，最低投標單位為1張。
此次永捷可轉債共計發行2,000張。保留承銷總數10.75％，其中200張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購15張，其餘1,785張採競價拍賣方式辦理公開銷售。投標期間10月21日、22日、25日三個營業日，預計11月5日在櫃檯買賣中心掛牌。
競拍底標價為100元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過178張，每人最高得標張數合計不超過178張。
永捷主要產品為聚氨脂（PU合成樹脂）、聚脂多元醇（Polyol）、TPU（熱可塑聚氨脂）及營建收入，其中，PU合成樹脂主要可製成合成皮革、鞋類中底、紡織用布等；聚脂多元醇為聚氨脂上游原料，主要用途是熱熔膠與鞋用；TPU主要應用面有管材、鞋材、熱熔膠等：而營建收入主要專注台南地區進行推案。
展望營運後市，受惠終端鞋用訂單復甦，以及聚酯多元醇開始切入新客戶供應鏈，產品開工率提升有望使本業好轉。此外，永捷技轉於工研院的Hot coat技術，是以PU溶劑塗佈在PI膜，切入可撓式面板及螢幕保護層，可解決摺疊式螢幕硬度不足的問題，未來若OLED或是Mini Led背光的摺疊面板，都會需要用到摺疊保護的Hot coat，具有切入相關市場潛力。
富邦證資深副總吳春敏表示，永捷本次募集資金作為償還銀行借款與充實營運資金之用，所募得資金將可取代向銀行融資，有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力。
此次永捷CB七（47147）以轉換溢價率102％，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為14元，其發行期間為3年，3年到期以面額贖回
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：