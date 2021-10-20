【時報記者莊丙農台北報導】精誠(6214)集團子公司精誠軟體服務正式取得微軟最高標準技術的Azure Expert MSP（Managed Service Provider）認證，這也是微軟今年新增Cloud Adoption Framework稽核項目後台灣第一家通過驗證的Azure Expert MSP，代表精誠軟體在顧問諮詢、雲端架構設計、遷移導入、優化服務運用、雲端治理與資安服務上，都能提供符合微軟國際認證高專業水準的完整導引服務。

精誠軟體的雲技術相關人員占整體團隊逾3成，橫跨Azure、Microsoft 365、Power Platform、Data、AI領域，其中更有超過20位以解決方案為專長的認證技術專家，能配合客戶運營發展協助規劃最適切的IT方案。目前全球僅有百家合作夥伴獲得認證，精誠軟體長期與台灣微軟密切合作，擁有合作夥伴經銷資格包括能協助國際型企業大量授權方案的LSP和雲端商務需求的CSP方案。

精誠軟體服務董事長李素月表示，精誠軟體積極開創微軟雲端導入及託管服務，協助導入最新科技並與現代化安全辦公接軌，成功地幫助了近千家客戶上雲、轉型營運，其中包括多家國際級企業。

(時報資訊)

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