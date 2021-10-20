【時報-台北電】中經院公布2021年第4季臺灣經濟預測，雖然5月中旬雖因疫情干擾而成長暫挫，但因製造業外貿部門之亮眼表現，持續推升經濟成長率，預估2021年全年經濟成長率約5.84%，2022年成長率約為3.55%，較前次預估值2021為5.16%、2022為3.43%，雙雙上修。

中經院指出，台灣經濟成長模式外熱內升溫，外貿持續挹注經濟成長，貢獻2.49個百分點貢獻，而內需也因廠商投資熱絡推升成長而有3.35個百分點(國內投資貢獻2.29個百分點）。部門間成長力道雖因內需蹣跚而呈K型發展，且因基期因素影響上半年穩健成長、下半年成長放緩，但整體經濟成長續創佳績，5.84%之成長表現為2011年後金融海嘯時期以來之新高。

2021年各季成長趨勢，因比較基期影響，呈現上行下緩走勢，上半年強勁復甦，成長率達 8.34％；下半年則成長率放緩，第3、4 季成長率約為3.58％、3.62％，併計下半年成長率約為3.60％。

目前國內各智庫看今年GDP，以元大寶華6%最為樂觀，其次為主計總處5.88%，央行5.75%位居第四。

至於2022年國內經濟成長表現，在比較基期已高，且全球經濟景氣前景轉趨保守情形下，全年成長率約為3.55%，雖較2021年之5.84％差距2.29個百分點，但已連續三年成長率突破3.0％關卡。（編輯整理：張嘉倚）

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