據美國之音報導，在世界貿易組織WTO即將於這個星期舉行對第8次華貿易政策審議之際，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)表示，拜登政府的對華貿易政策將著眼於中國以國家為中心和非市場的貿易行為，並致力於重新調整美中貿易關係，使其有利於美國中產階級，為美國勞工和企業營造公平競爭環境。今年恰逢中國加入世貿組織20週年。

戴琪是10月18日與美國勞工部長馬蒂·沃爾什(Marty Walsh)共同主持貿易談判和貿易政策勞工咨詢委員會（LAC）首次會議時，談到了拜登政府的對華貿易政策。美國貿易代表辦公室發佈的新聞稿稱，戴琪討論了拜登-哈里斯政府以工人為中心的貿易政策，以及中國的非市場政策如何對美國勞工和美國國內各經濟部門構成損害。

戴琪的此番表態恰逢世貿組織將於10月20日和22日在日內瓦舉行第8次對華貿易政策審議之際。對成員國的貿易政策審議是世貿組織的主要職能之一。根據世貿組織有關審議程序，世貿組織秘書處和中國政府將各自準備報告。這些報告將於20日發佈。預計美國和歐盟將參與審議。在2018年舉行的上一次對華貿易政策審議時，共有42個代表團發言。

本月初，戴琪發表了各界期待已久的拜登政府對華貿易政策講話，闡述了拜登政府的對華貿易戰略。她表示，該戰略旨在重調美中經貿關係，擺脫美國對中國的依賴，使其走向一個有利於美國利益的貿易平衡。其核心內容包括，敦促中國履行現有貿易義務，包括美中第一階段貿易協議；與中國就第一階段貿易協議以外的問題（如產業補貼和國有企業問題等）進行直接會談；與盟友展開更緊密的協調與合作；採用新的政策工具解決現有貿易和投資規則中的漏洞。

她在那次講話中批評北京「加倍推行其以國家為中心的經濟體系」，而不是進行有意義的改革，「以解決美國和許多其他國家共同關注的問題。」她還提到美國在中國加入世貿組織的十多年里針對北京不公平貿易行為的「雙軌制」做法，包括通過各種談判敦促中國遵守並內部化(internalize)世貿組織規則和規範，啓動其他以市場為導向的改革，以及利用世貿組織爭端解決機制向中國發起訴訟。

但戴琪也表示，中國入世20年來，世貿組織未能按預期改變中國貿易行為。她說：「即使中國改變了我們所質疑的具體做法，它也沒有改變基本政策，中國有意義的改革仍然遙遙無期。」

美國外交關係協會(Council on Foreign Relations)貿易與國際政治經濟高級研究員詹妮弗·希爾曼(Jennifer Hillman)通過電子郵件對美國之音表示， 「拜登政府似乎對世貿組織及其現行規則能否在很大程度上，解決他們對中國不公平貿易做法的主要關切持懷疑態度。」希爾曼曾經在世貿組織爭端解決機制上訴機構擔任法官。

加圖研究所(Cato Institute)高級研究員斯科特·林西科姆(Scott Lincicome)對美國之音說表示，中國的產業補貼和國企問題有可能在這次世貿組織對華貿易政策審議中受到關注。他說：「我認為（中國）繼續使用國有企業來實施中國的（產業）政策，可能是美國對中國經濟模式相當合理抱怨的最主要領域。」

據中國官方新華社報導，中國商務部部長王文濤、副部長兼國際貿易談判副代表王受文將通過視頻參加此次審議會議並代表中方發言。中國常駐世貿組織代表李成鋼將在日內瓦出席會議。此外，中國預計將在10月22日回答世貿組織其他成員國的質詢。

(時報資訊)