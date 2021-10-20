【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)公布10月國民經濟信心調查結果，國際風險事件令景氣展望指數下滑，國內管制鬆綁則提振民眾大額消費意願，股市方面，因為主要國家風險事件引發擔憂，民眾的股市樂觀情緒與風險偏好同步下降情況。

最新調查指出，由於國發會公布的8月景氣對策信號維持紅燈，領先指標上揚；近期國際市場風險事件讓民眾擔憂對未來景氣成長造成負面影響，景氣展望指數由上月27降至16.1，現況指數由上月-4.5下滑至-7.4；民眾薪資上漲預期指數由上月4.3走高至4.6，大額消費意願指數同步由上月15.7上升至16.6，顯示防疫封鎖措施鬆綁提振民眾的消費意願。

主計總處估計2021年經濟成長5.88％，10月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為4.27％，略高於9月的4.23％，76％民眾認為今年經濟成長率會達到3％以上；民眾對於2021年平均通膨預期值為2.07％，略高於9月的2.05％，預期今年通貨膨脹率介於1～2％的民眾比例為49％。

國際股市震盪，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好同步下降。調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數由上月15.9下降至-5.4，風險偏好指數由上月12.5走低至4.8。

(時報資訊)