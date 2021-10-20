【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：

　1.美國商務部公布，9月新屋動工數月減1.6%，以年率計為155.5萬戶，少於市場預期的162萬戶。建築許可數月減7.7%，以年率計為158.9萬戶，亦少於市場預期的168萬戶。

　2.市場供不應求的預期持續帶來提振，周二紐約期油收漲52美分或0.6%，為每桶82.96美元，逼近前一日盤中觸及的7年高點83.87美元。倫敦布蘭特期油收漲75美分或0.9%，為每桶85.08美元。

　3.美國債息盤中拉回，以及央行可能加快升息步伐的預前帶動紐西蘭元和英鎊走高，周二美元下跌。ICE美元指數尾盤跌0.22%，報93.73，早盤一度跌至93.50，創下9月28日來新低。

4.美元匯率回落，周二紐約期金收漲4.8美元或0.3%，報每盎司1770.50美元，為3個交易日來首度收高。

(時報資訊)

#美股 #紐約期油

主要市場指數

紐約道瓊
35457.31 +198.70(0.56%)
05:05
S&P500
4519.63 +33.17(0.74%)
05:05
Nasdaq
15129.09 +107.28(0.71%)
05:16
費半指數
3381.45 +42.68(1.28%)
05:16
日經225
29255.87 +40.35(0.14%)
13:16
南韓KOSPI
3020.52 -8.52(0.28%)
13:16
香港恆生
26089.30 +302.09(1.17%)
13:21
上證指數
3593.35 +0.20(0.01%)
13:21
深圳成指
14518.96 +19.20(0.13%)
13:21
英國FTSE
7217.53 +13.70(0.19%)
10/19
法國CAC
6669.85 -3.25(0.05%)
00:05
德國DAX
15515.83 +41.36(0.27%)
10/19

延伸閱讀