【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：
1.美國商務部公布，9月新屋動工數月減1.6%，以年率計為155.5萬戶，少於市場預期的162萬戶。建築許可數月減7.7%，以年率計為158.9萬戶，亦少於市場預期的168萬戶。
2.市場供不應求的預期持續帶來提振，周二紐約期油收漲52美分或0.6%，為每桶82.96美元，逼近前一日盤中觸及的7年高點83.87美元。倫敦布蘭特期油收漲75美分或0.9%，為每桶85.08美元。
3.美國債息盤中拉回，以及央行可能加快升息步伐的預前帶動紐西蘭元和英鎊走高，周二美元下跌。ICE美元指數尾盤跌0.22%，報93.73，早盤一度跌至93.50，創下9月28日來新低。
4.美元匯率回落，周二紐約期金收漲4.8美元或0.3%，報每盎司1770.50美元，為3個交易日來首度收高。
(時報資訊)
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