滬指20日開盤報3,583.24點，跌0.28％。深成指開盤報14,500.46點，漲0.00％。創業板指開盤報3,304.55點，漲0.22％。
新浪財經報導，類股表現上，煤炭股20日開盤大跌，冀中能源、蘭花科創、山煤國際、雲煤能源等多股跌停。電力股異動拉升，文山電力漲停，廣州發展、粵電力A、川能動力跟漲。
油氣概念股早盤走低，廣匯能源跌近9％，中曼石油、首華燃氣、潛能恒信、藍焰控股等跌超4％。鋼鐵股開盤走低，海南礦業跌超6％，八一鋼鐵、新鋼股份、馬鋼股份、本鋼板材等跌幅居前。
豬肉股回檔走弱，海大集團跌近5％，傲農生物、巨星農牧、禾豐股份跟跌。工業母機股開盤拉升，海天精工漲超7％，華明裝備、渤海汽車、科德數控跟漲。
另外，香港恒生指數20日開高1.1％，報26,074.20點；恒生科技指數開高1.45％。阿里巴巴漲4.7％，嗶哩嗶哩漲4.4％，百度漲3.2％。
港股鋼鐵金屬股走低。中國鋁業跌6％，江西銅業股份跌3％，馬鞍山鋼鐵股份跌近2％，鞍鋼股份跌1.3％，重慶鋼鐵股份跌1.1％。
(時報資訊)
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