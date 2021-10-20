【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數206.60點，漲0.63點；總計327家漲、235家跌、113家持平；委買6724280張、委賣4708928張；總成交值392.22億元。

(時報資訊)

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