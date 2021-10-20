【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16913.32點，漲12.65點；總計426家漲、383家跌、130家持平；委買26452116張、委賣19573408張；總成交值1088.90億元。

(時報資訊)

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