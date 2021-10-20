【時報記者王逸芯台北報導】日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，點出2022年聯發科潛在的2大挑戰為對手高通的競爭以及新款5G天璣2000的銷售放緩，另外，聯發科、高通明年的角力戰恐將會由SoC(系統單晶片)轉移到PMIC(電源管理IC)。

日系外資表示，聯發科股價自6月以來多位於850~1000元的型區間盤整，且相對於大盤指數下跌3%，目前看到未來產業雖仍有潛在風險，但台積電(2330)自10月1日開始的晶圓價格的意外上漲，將有助於聯發科的短期毛利率向上，在考量市佔率、結構風險下，將聯發科目標價由1075元調降到1030元，維持中立評等，除此之外，調升聯發科2021~2023年的每股獲利3.6%、11.3%、6.8%，每股獲利可望分別上看64.36元、70.38元、66.96元，但仍要考量市佔率和結構風險。

日系外資表示，展望2022年，聯發科的挑戰主要來自於兩方面，分別為對手高通的競爭以及新款5G天璣2000的銷售放緩，尤其是明年首季度成本壓力浮現後，將迎來營運挑戰。

日系外資也點出，儘管聯發科對手有獲得台積電支援，但目前對大陸客戶供應仍不足，只是單晶片供應量能將提升，主要問題還是來自於射頻、PMIC(電源管理IC)供應限制了晶片組的出貨量。

日系外資表示，聯發科旗艦產品天璣2000、天璣1500將有助於明年上半年5G產品單價，有機會推升單價上看60~100美元，相較於天璣1200系列的50~60美元明顯看增，只是明年聯發科和高通的角力戰來說，恐將會由SoC(系統單晶片)轉移到PMIC(電源管理IC)。

(時報資訊)

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