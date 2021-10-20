【時報記者沈培華台北報導】中鋼(2002)財報亮麗，自結今年前3季稅前淨利達619.32億元，每股合併稅前淨利約為3.92元，並看好亞洲第4季鋼價可望止跌向上，中鋼領軍，帶領鋼鐵股上攻，成為台股早盤攻堅要角之一。
中鋼9月合併營收再創新高，自結9月合併稅前獲利達89.35億元，月增3%且創次高，第三季自結合併稅前獲利續攀高至267.31億元，季增20.94%，今年1~9月自結合併稅前獲利達619.32億元，年增1,874%，每股合併稅前淨利約為3.92元。
第四季以來，鋼價續小漲；中鋼10月及第四季內銷盤價，開平高盤，平均調幅為1.32%，上周開出11月內銷盤價為平盤。鋼價持穩向上，有利第四季業績持續穩健，第四季業績挑戰再比第三季成長。
隨著原料價格支撐鋼價，且大陸供給受抑；中鋼11月月盤產品包括熱軋鋼板、熱軋軋延料等價格全面持平，大致為連續第二個月為平盤。中鋼公司預期第四季亞洲鋼價回穩向上，鋼市榮景可望延伸至明年。
中鋼公司預期第四季亞洲鋼價回穩向上，中下游包括中鴻(2014)、燁輝(2023)、盛餘(2029)等營運可望維持高檔，今年鋼廠都將交出亮麗的成績，明年的股息亦可期待。
另外，倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周二持穩高點，期鎳仍在2萬美元，也帶動近期大陸不鏽鋼市況增溫，後續有機會引領台灣市場進一步增溫；隨著第三季鎳價以及不鏽鋼價續漲，可望支撐業者第四季營運維持高檔。
隨著本月以來鎳價大漲，可望帶動不鏽鋼價續揚，若後市買氣逐步提升，助益彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等業者不鏽鋼廠第四季營運更旺。
(時報資訊)
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