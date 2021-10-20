疫情降溫，房市「滿血復活」，根據591新建案調查，第三季七都房市推案、房價、來人三大指標大幅翻揚，推案總銷金額4,559億、季增29%，房價在中南部大漲帶動下季漲8%，平均周來人20組、大增110%，「全民瘋台積」下，高雄各項指標成長驚人。

591新建案調查顯示，第三季七都共有366個建案進場銷售，總銷金額4559億元，推案戶數2.98萬戶，分別較上季增加7%、29%、46%。

房價因隨營建成本攀升，加上持續寬鬆的經濟環境，新案成交價季增8%，相對於台北市回檔4%，新北、桃園上漲7%，中南部更是漲翻天，新竹、台中、台南漲幅均逾一成，高雄更達29%。591指出，第三季疫情緩和後，案場人潮回籠，強化業者進場意願，加上中南部受疫情遞延的新案動能持續釋放，帶動推案量、價動能大幅增溫。

新案看屋來爆增，更顯示民眾對購屋置產意願及需求大增，今年第一季進場個案平均周來人17組，第二季因5月中起疫情管制驟降至9組，但第三季大幅提升至20組，除了新竹以外，各都看屋來人組數，甚至都超越房市起飛、熱度陡升的去年第三、四季。

各都中最值得注意的是高雄市，推案量543億、季增逾一倍，平均成交價每坪26.9萬元、季漲29%，量、價增幅雙居全台七都之冠，平均看屋周來人19組，較上季增加211%，增幅僅次於台中市。高雄在指標案「美術一號院」、「遠雄琢蘊」挹注下，市況漸入佳境，伴隨台積電議題發威，北高雄市況迅速沸騰，不僅各路投資客集結，在地置產客同樣磨刀霍霍，「掃房大軍」儼然成形。

591市調指出，左營、楠梓及仁武等區，無論新成屋及預售屋均遭到買方「地毯式轟炸」，市場供貨急遽減少，往往一有案源釋出，便有多組人馬加價搶購，甚至傳出有案場為控制銷售速度，祭出以價制量如「一坪漲3萬」策略，依舊無法逼退買方，預期「全民瘋台積」的搶購狂潮仍會持續好一陣子。

(時報資訊)