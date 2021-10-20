【時報編譯張朝欽綜合外電報導】部分正面的企業財報以及市場防禦性購買，抵銷了瑞典愛立信和法國食品廠達能(Danone)悲觀財報的負面影響，讓歐股基準指數維持在上漲。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲1.54點或0.33%，為468.58點，來到近一個月高點。公用事業股和工業股領漲。德國再保險公司慕尼黑再保險(Munich Re)公布第三季獲利翻倍後，股價上漲2.6%。

美股部分企業傳出樂觀財報，例如嬌生和保險公司旅行家集團(Travelers)，也提振了歐股市場買氣。

主要拖住歐股上漲氣勢的為食品和飲料股。達能、雀巢和聯合利華(Unilever)皆下跌在1.3%至3%之間。而在達能警告明年通膨壓力影響之下，也拉下了法國CAC指數下跌0.05%。

電信股下挫0.8%。瑞典的愛立信和Tele2在公布財報之後，分別下跌3.7%和4.3%。愛立信在中國市場大潰敗之後，宣布計畫刪減在中國的營運規模。

歐洲正進入第三季財報發布的高峰期，投資人正在檢視公司業績，尋找任何供應鏈緊張、勞動力短缺，以及能源價格上漲等因素有衝擊到公司獲利的跡象。根據Refinitiv的數據，歐股上市公司第三季獲利，預計較去年同期增加47.6%；Refinitiv分析師最近有對獲利預期進行修正和下調。

在投資人預期企業業績將維持穩定之下，歐股十月迄今已經上漲3%；而動盪的九月則下跌3.4%。

凱投(Capital Economics)市場經濟學家Thomas Mathews表示，很難看出企業獲利的樂觀消息，在多大程度上有提振股價，因為很多的好消息卻已經讓公司股價打了折扣。另外隨著利率上升的預期，通膨抬頭，市場持續大幅上漲的日子已經過去；但是預計歐洲在一段間內還是會繼續上漲。

英國航空集團IAG跌5.8%，抑制了英股漲勢。英國航空監管機關表示，將不允許倫敦Heathrow機場提高對乘客的收費。

羅氏(Roche)跌1.7%。該瑞士藥廠的合作夥伴Atea製藥表示，雙方的實驗性新冠抗病毒藥丸在試驗中未能對輕度和中度的病患有所幫助。

(時報資訊)