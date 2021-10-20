【時報-台北電】20日開盤三大指數開盤漲跌不一，滬指跌0.28%，報3583.24點；深成指平開，報14500.46點；創指漲0.22%，報3304.55點。
受到焦煤、焦炭、動力煤等多個期貨品種跌停，煤炭板塊暴跌，蘭花科創、冀中能源、山煤國際、昊華能源、晉控煤業等多股競價跌停，逾20檔個股跌超9%。豬肉板塊回檔走弱，海大集團跌近5%，傲農生物、巨星農牧、禾豐股份跟跌。
鋰電池板塊反彈拉升，川能動力漲停，鳳凰光學、星源材質、江特電機、諾德股份、恩捷股份漲超5%，嘉元科技、天奈科技、融捷股份、雅化集團等跟漲。數位貨幣板塊走強，旗天科技漲超10%，楚天龍、禦銀股份漲停，天源迪科、先進數通、南天資訊、神州資訊等漲幅居前。電力板塊有買盤，文山電力漲停，廣州發展、粵電力A、川能動力跟漲。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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